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Евро
Франция
24.03.2023 21:45 - : -
Нидерланды
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24 марта 2023, 06:14 | Обновлено 24 марта 2023, 06:24
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0

Франция – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Финалисты ЧМ-2022 против участника 1/4 финала

24 марта 2023, 06:14 | Обновлено 24 марта 2023, 06:24
41
0
Франция – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

В пятницу, 24 марта, в Сен-Дени (Париж) на поле арены «Стад де Франс» состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Франции и Нидерландов. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Франция

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции после ухода из команды Уго Льориса. Это, заметим, сильно разгневало Антуана Гризманна. Он, будучи до этого вице-капитаном, рассчитывал на повязку лидера команды, но так ее и не дождался. Впрочем, и Мбаппе, и Гризманн претендуют на то, чтобы вместе с Оливье Жиру в предстоящем матче сформировать группу атаки французов.

Не стоит забывать, что Карим Бензема и Рафаэль Варан также, как и Льорис, объявили о своем уходе из сборной. А вот Уэсли Фофана и Уильям Салиба выбыли из состава из-за травм, поэтому Ибраима Конате, Аксель Дисаси и Жан-Клер Тодибо будут бороться за место в центре обороны вместе с Дайотом Упамекано. Тем временем Майк Меньян, скорее всего, займет место в воротах трехцветных, опередив Альфонса Ареолу и Брайса Самбу.

Стоит вспомнить, что Дедье Дешам перед игрой сообщил, что Эдуардо Камавинга будет считаться сейчас левым защитником и будет конкурировать с Тео Эрнандесом за место в стартовом составе.

Нидерланды

Национальная сборная Нидерландов проведет первый официальный матч под руководством Рональда Кумана после его возвращения в команду. Он сменил на тренерском мостике команды Луи ван Гала, покинувшего пост после чемпионата мира в Катаре, где нидерландцы выбыли из борьбы в четвертьфинале, проиграв по пенальти Аргентине.

Очередной почин в сборной для экс-наставника «Барселоны» обещает стать крайне непростым. Он сейчас лишен возможности выставить сильнейший состав команды. Так, из лагеря оранжевых вернулись в свои клубы защитник «Ньюкасла» Свен Ботман, нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, хавбек ПСВ Йоэй Верман и голкипер «Андерлехта» Барт Вербрюгген. Все они заразились вирусной инфекцией.

Куман взамен выбывшим пригласил в команду полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника миланского «Интера» Стефана де Врея.

Статистика личных встреч

Сборная Франции имеет в активе 5 побед над командой Нидерландов в восьми очных поединках. На счету «оранжевых» два выигрыша. Один поединок завершился вничью.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева поля окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды и ТМ 2,5 в матче.

19 марта, воскресенье

Франция – Нидерланды
Сен-Дени (Париж). «Стад де Франс». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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