24.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Чемпионат Европы24 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 23:53
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Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024
24 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 23:53
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24 марта на «Стад де Франс» проходит матч 1-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов.
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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча. Команда Дидье Дешама шокировала соперников в первые минуты матча.
В конце матча Килиан Мбаппе, новый капитан французов, оформил дубль.
ГОЛ! 1:0. Гризманн, 2 мин
ГОЛ! 2:0. Упамекано, 8 мин.
ГОЛ! 3:0. Мбаппе, 21 мин.
ГОЛ! 4:0. Мбаппе, 88 мин.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Франция).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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