24 марта на «Стад де Франс» проходит матч 1-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов.

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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча. Команда Дидье Дешама шокировала соперников в первые минуты матча.

В конце матча Килиан Мбаппе, новый капитан французов, оформил дубль.

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 2 мин

ГОЛ! 2:0. Упамекано, 8 мин.

ГОЛ! 3:0. Мбаппе, 21 мин.

ГОЛ! 4:0. Мбаппе, 88 мин.