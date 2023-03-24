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Евро
Франция
24.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Нидерланды
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24 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 23:53
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Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024

24 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 23:53
1119
0
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта на «Стад де Франс» проходит матч 1-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов.

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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча. Команда Дидье Дешама шокировала соперников в первые минуты матча.

В конце матча Килиан Мбаппе, новый капитан французов, оформил дубль.

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 2 мин

ГОЛ! 2:0. Упамекано, 8 мин.

ГОЛ! 3:0. Мбаппе, 21 мин.

ГОЛ! 4:0. Мбаппе, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Франция).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник Sport.ua
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