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Англия
16 марта 2023, 17:15 | Обновлено 16 марта 2023, 17:47
692
1

Отличился на славу. Гол Зинченко стал лучшим в Арсенале в феврале

Украинец удостоен престижного признания

16 марта 2023, 17:15 | Обновлено 16 марта 2023, 17:47
692
1
Отличился на славу. Гол Зинченко стал лучшим в Арсенале в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал победителем опроса среди поклонников команды в номинации «Лучший гол февраля 2023 года».

Гол украинца в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:2), которым он на 61-й минуте сравнял текущей счет в поединке, набрал в опросе 40%. Зинченко смог опередить голевой удар в исполнении Букайо Сака в той же встрече против бирмингемцев, у которого вторая позиции и 38% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсеналу» с Александром Зинченко покорилось историческое достижение в английской Премьер-лиге.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Букайо Сака
Источник ФК Арсенал Лондон
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