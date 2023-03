Отличился на славу. Гол Зинченко стал лучшим в Арсенале в феврале

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал победителем опроса среди поклонников команды в номинации «Лучший гол февраля 2023 года».

Гол украинца в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:2), которым он на 61-й минуте сравнял текущей счет в поединке, набрал в опросе 40%. Зинченко смог опередить голевой удар в исполнении Букайо Сака в той же встрече против бирмингемцев, у которого вторая позиции и 38% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсеналу» с Александром Зинченко покорилось историческое достижение в английской Премьер-лиге.

