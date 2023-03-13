Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ

В воскресенье, 12 марта, лондонский «Арсенал» в 27-м туре чемпионата Англии на выезде со счетом 3:0 разгромил земляков из «Фулхэма».

Таким образом, «канониры» первыми в истории английской Премьер-лиги выиграли пять гостевых лондонских дерби подряд с сухим счетом. Ранее они победили «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» (1:0), «Брентфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).

В таблице АПЛ «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, занимает 1-е место, имея 66 очков. У «Манчестер Сити», идущего вторым, 61 пункт.