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Англия
13 марта 2023, 08:46 | Обновлено 13 марта 2023, 09:10
4157
1

Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ

«Канониры» добились рекордного результата

13 марта 2023, 08:46 | Обновлено 13 марта 2023, 09:10
4157
1
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 12 марта, лондонский «Арсенал» в 27-м туре чемпионата Англии на выезде со счетом 3:0 разгромил земляков из «Фулхэма».

Таким образом, «канониры» первыми в истории английской Премьер-лиги выиграли пять гостевых лондонских дерби подряд с сухим счетом. Ранее они победили «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» (1:0), «Брентфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).

В таблице АПЛ «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, занимает 1-е место, имея 66 очков. У «Манчестер Сити», идущего вторым, 61 пункт.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Old Т
А может это Зинченко так повезло в Арсенале, в отличие от Уфы? 
  Ну и
лондонское дерби только для лондонских клубов, а не для всей АПЛ.)
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