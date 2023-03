Разложил карты Таро. Эпичный камбек чемпиона 2021 года в Индиан-Уэллс

Британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 12) вышел в 4-й раунд хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/16 финала турнира Норри в трех сетах обыграла Таро Даниэля за 2 часа и 43 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Таро Даниэль (Япония) – Кэмерон Норри (Великобритания) [10] – 7:6 (7:5), 5:7, 2:6

Кэмерон проигрывал со счетом 6:7, 1:4, но смог вернуться в игру и совершить невероятный камбек.

Интересно, что в 2021 году он выиграл трофей на этих кортах.

В 4-м раунде соревнований Норри сыграет с Андреем Рублевым.

