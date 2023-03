Свентек уверенно стартовала в Индиан-Уэллс, отдав американке всего 1 гейм

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в доминирующем стиле стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/32 финала Свентек разгромила Клэр Лю (США, WTA 56) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Клэр Лю (США) – 6:0, 6:1

Ига могла взять оба сета под ноль – в шестом гейме второго сета у нее был матчбол, однако она не смогла его реализовать.

В прошлом году полька взяла трофей в Индиан-Уэллс.

В 1/16 финала Ига встретится с победительницей матча Пэйтон Стирнс – Бьянка Андрееску.

The perfect start to her title defense ✨@iga_swiatek drops just one game to reach the third round.#TennisParadise pic.twitter.com/VSV0EoCnjt