ВИДЕО. Лучший игрок матча? Во время ЛЧ в Америке произошла замена с собакой

В среду, 8 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между сальвадорским «Альянсом» и американской «Филадельфией Юнион». Игра завершилась со счетом 0:0.

Скучные нули на табло разбавила собака, которая под овации трибун выбежала на поле на 68-й минуте. Чей-то питомец подбежал к мячу и в игривом стиле начал его катить, однако у опасного игрока вскоре отобрали мяч, а затем и вовсе вынесли с поля.

«Да, «Филадельфия Юнион» хорошая команда и все такое, но эта собачка еще лучше», – подписал видео Twitter-аккаунт FOX Soccer.

Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better 🐶⚽️ pic.twitter.com/cK882huibw