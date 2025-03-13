ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела
Монтеррей сыграл вничью с Ванкувером (2:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ КОНКАКАФ
В ночь на 13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Кубок чемпионов) между командами Монтеррей и Ванкувер [первый поединок – 1:1].
Коллективы сыграли в Мексике на арене Estadio BBVA. Игра завершилась со счетом 2:2.
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На 90+7-й минуте хозяев от поражения спас именитый экс-защитник Реала Серхио Рамос. 38-летний испанец реализовал пенальти.
Для Рамоса это был четвертый поединок за Монтеррей. На его счету уже три забитых мяча.
Однако, Рамоса в ЛЧ КОНКАКАФ фанаты больше не увидят, по крайне мере в этом сезоне. Ванкувер прошел в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.
Следующим соперником канадского коллектива будет либо Алахуэленсе и Коста-Рики, либо Пумас из Мексики.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
Ответный матч, 12–13 марта
Монтеррей (Мексика) – Ванкувер (Канада) – 2:2 [первый поединок – 1:1]
Голы: Каналес, 4, Рамос, 90+7 (пен.) – Окампо, 56, Вайт, 78
Видеообзор матча
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