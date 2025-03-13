ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела

В ночь на 13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Кубок чемпионов) между командами Монтеррей и Ванкувер [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли в Мексике на арене Estadio BBVA. Игра завершилась со счетом 2:2.

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На 90+7-й минуте хозяев от поражения спас именитый экс-защитник Реала Серхио Рамос. 38-летний испанец реализовал пенальти.

Для Рамоса это был четвертый поединок за Монтеррей. На его счету уже три забитых мяча.

Однако, Рамоса в ЛЧ КОНКАКАФ фанаты больше не увидят, по крайне мере в этом сезоне. Ванкувер прошел в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.

Следующим соперником канадского коллектива будет либо Алахуэленсе и Коста-Рики, либо Пумас из Мексики.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала

Ответный матч, 12–13 марта

Монтеррей (Мексика) – Ванкувер (Канада) – 2:2 [первый поединок – 1:1]

Голы: Каналес, 4, Рамос, 90+7 (пен.) – Окампо, 56, Вайт, 78

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос