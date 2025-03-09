90 минут Сватка и Чеберка, старт Смолякова. Результаты матчей MLS

В ночь с 8 на 9 марта 2025 года состоялись 13 матчей 3-го тура MLS.

ФК «Лос-Анджелес» на выезде в зрелищном матче проиграл «Сиэтлу» (2:5), а Артем Смоляков впервые вышел в стартовом составе команды.

Украинские защитники Александр Сваток и Евгений Чеберко провели по 90 минут в составах «Остина» и «Коламбуса» соответственно, но «Остин» уступил «Колорадо» (0:1), а «Коламбус» сыграл в нулевую ничью с «Хьюстоном».

MLS 2025. 3-й тур. 8-9 марта

Коламбус Крю – Хьюстон Динамо – 0:0

Сиэтл Саундерс – ФК Лос-Анджелес – 5:2

Голы: Калани, 11, Ротрок, 57, Моррис, 77, Рольдан, 84, Руснак, 90+4 – Ордаз, 38, Мартинес, 90+2

Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:0

Цинциннатти – Торонто – 2:0

Голы: Динки, 73 (пен.), Кубо, 88

Ди Си Юнайтед – Спортинг Канзас-Сити – 2:1

Голы: Бентеке, 60 (пен.), Кидзима, 68 – Томми, 53

Нью-Ингленд Революшн – Филадельфия Юнион – 0:2

Голы: Барибо, 76, Лукич, 90+7

Нью-Йорк Сити – Орландо Сити – 2:1

Голы: Мартинес, 59, Вольф, 71 – Муриэль, 69

Остин – Колорадо Репидс – 0:1

Гол: Наварро, 18

Даллас – Чикаго Файр – 1:3

Голы: Фаррингтон, 57 – Гутман, 82, Баррозу, 84, Куйперс, 90+1 (пен.)

Нэшвилл – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Нахар, 45+3, Касем, 68

Реал Солт Лейк – Сан-Диего – 1:3

Голы: Пиол, 17 – Негри, 43, Дрейер, 90+1, Ингвартсен, 90+6

Ванкувер Уайткэпс – Клуб де Фут Монреаль – 2:0

Голы: Лаборда, 32, Джонсон, 49

Сан-Хосе Эртквейкс – Миннесота Юнайтед – 0:1

Гол: Ебоа, 32