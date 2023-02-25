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25 февраля 2023, 20:12 |
3936
0

Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик

Команда звездного португальца обыграла «Дамк»

25 февраля 2023, 20:12 |
3936
0
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между футбольными клубами «Дамк» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в этой встречи забил все 3 гола своей команды. КриРо записал на свой счет хет-трик еще в первом тайме.

Роналду забил уже 8 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Этот хет-трик стал для него 62-м в его карьере.

Сейчас «Аль-Наср» занимает первую строчку в чемпионате Саудовской Аравии. На счету команды 43 очка после 18 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Иттихада» 41 пункт после 18 игр.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 18-й тур. 25 февраля

Дамк – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 18, 23, 44

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Источник Sport.ua
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