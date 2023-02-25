Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Команда звездного португальца обыграла «Дамк»
В субботу, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между футбольными клубами «Дамк» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в этой встречи забил все 3 гола своей команды. КриРо записал на свой счет хет-трик еще в первом тайме.
Роналду забил уже 8 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Этот хет-трик стал для него 62-м в его карьере.
Сейчас «Аль-Наср» занимает первую строчку в чемпионате Саудовской Аравии. На счету команды 43 очка после 18 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Иттихада» 41 пункт после 18 игр.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 18-й тур. 25 февраля
Дамк – Аль-Наср – 0:3
Голы: Роналду, 18, 23, 44
🏁 Al Nassr return to the top of the pile courtesy of Cristiano Ronaldo's first half hat-trick#RoshnSaudiLeague | @DAMAC_CLUB_EN | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/hko7nbQ9O7— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2023
📊 Here's how things stand after the weekend's matches#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/4WoRMUAmF3— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2023
With. That. We. Conclude. First-half. pic.twitter.com/Aieok29MLE— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023
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