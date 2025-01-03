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  4. Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 16:26 | Обновлено 03 января 2025, 16:33
816
5

Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова

«Наполи» вернулся к варианту с подписанием украинского хавбека «Шахтера»

03 января 2025, 16:26 | Обновлено 03 января 2025, 16:33
816
5
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Один из лидеров нынешнего розыгрыша итальянской Серии А «Наполи» вернулся к варианту с подписанием 22-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Сообщается, что хавбек «горняков» будет среди приоритетных кандидатур усиления команды для руководства неаполитанцев.

«Наполи» собирается предпринять очередную попытку купить Судакова уже в январе, хотя в итальянском клубе осознают, что переговоры с «Шахтером» простыми не будут.

Ранее «Наполи» уже делал предложение «горнякам» по Судакову, но украинский клуб отказался продавать хавбека за 40 миллионов евро.

Контракт Судакова с «Шахтером» действует до конца 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 23 официальных матча за «Шахтер», отличившись 9 голами и 3 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 5
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TarasTaras94
Вже час, бо набити ціну вже особливо не вийде, аби навпаки не вийшло. Бо і Георгій вже перестав прогресувати, і в євровесну Шахтар скоріше за все не потрапить, а якщо і вийде то шансів там затриматись не багато 
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+1
Перець
І як завжди всім вже давно пох 
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+1
AK.228
За 40 я думаю сейчас отдали б с удовольствием)
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0
Vitason
За пару мільйонів гривень, більше він не коштує!!!
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0
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