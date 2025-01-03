Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
«Наполи» вернулся к варианту с подписанием украинского хавбека «Шахтера»
Один из лидеров нынешнего розыгрыша итальянской Серии А «Наполи» вернулся к варианту с подписанием 22-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Сообщается, что хавбек «горняков» будет среди приоритетных кандидатур усиления команды для руководства неаполитанцев.
«Наполи» собирается предпринять очередную попытку купить Судакова уже в январе, хотя в итальянском клубе осознают, что переговоры с «Шахтером» простыми не будут.
Ранее «Наполи» уже делал предложение «горнякам» по Судакову, но украинский клуб отказался продавать хавбека за 40 миллионов евро.
Контракт Судакова с «Шахтером» действует до конца 2028 года.
В текущем сезоне хавбек сыграл 23 официальных матча за «Шахтер», отличившись 9 голами и 3 ассистами.
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