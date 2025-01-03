Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова

Один из лидеров нынешнего розыгрыша итальянской Серии А «Наполи» вернулся к варианту с подписанием 22-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Сообщается, что хавбек «горняков» будет среди приоритетных кандидатур усиления команды для руководства неаполитанцев.

«Наполи» собирается предпринять очередную попытку купить Судакова уже в январе, хотя в итальянском клубе осознают, что переговоры с «Шахтером» простыми не будут.

Ранее «Наполи» уже делал предложение «горнякам» по Судакову, но украинский клуб отказался продавать хавбека за 40 миллионов евро.

Контракт Судакова с «Шахтером» действует до конца 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 23 официальных матча за «Шахтер», отличившись 9 голами и 3 ассистами.