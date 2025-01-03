Игрок Челси пропустит остаток сезона. Еще один выбыл на два месяца

Наставник «Челси» Энцо Мареска сообщил о травмах основных защитников Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиля. Первый рискует пропустить всю вторую половину сезона.

«К сожалению, Фофана выбыл на длительный срок. Вероятно, до конца нынешнего сезона. Ситуация после обследования оказалась хуже, чем мы думали изначально».

«Бадьяшиль не сыграет до конца февраля», – сказал Мареска.

Лондонская команда в таблице АПЛ идет на 4-й позиции.