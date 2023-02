ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср

В субботу, 26 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между футбольными клубами «Дамк» и «Аль-Наср».

Звездный португалец Криштиану Роналду за 26 минут в первом тайме оформил хет-трик.

Роналду забил уже 8 голов в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее он оформил покер в ворота «Аль-Вехды».

После первого тайма счет в матче «Дамк» – «Аль-Наср» 0:3 в пользу гостей.

ГОЛ! 0:1 Роналду, 18 мин.

⚽️ 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗥 𝗔𝗛𝗘𝗔𝗗



The Portuguese superstar 🇵🇹 makes it 6⃣ goals from 6⃣ league matches from the spot.



The visitors lead in Abha!#RoshnSaudiLeague | @DAMAC_CLUB_EN | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/QtHlMFHi1x — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2023

ГОЛ! 0:2 Роналду, 23 мин.

⚽️ 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🔥🔥🔥🔥



He grabs his second five minutes after his first!



What a blistering counterattack and a powerful finish



Al Nassr are 0-2 up ⚡️#RoshnSaudiLeague | @DAMAC_CLUB_EN | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/DDlKLHo2oY — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2023

ГОЛ! 0:3 Роналду, 44 мин.

𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗛𝗔𝗟𝗙 𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 🤯🤯🤯



For the second Al Nassr away game in a row, @Cristiano hits a treble!



The 🐐's name reverberates around the stadium ⚡️#RoshnSaudiLeague | @DAMAC_CLUB_EN | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/UNIILWr9uN — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2023