ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты Вест Хэму

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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На 55-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль а Фил Фоден через три минуты забил еще один гол для команды.

ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты в ворота Вест Хэма.