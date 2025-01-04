Англия04 января 2025, 18:22 |
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ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты Вест Хэму
Голы забили Эрлинг Холанд и Фил Фоден
04 января 2025, 18:22 |
269
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4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль а Фил Фоден через три минуты забил еще один гол для команды.
ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты в ворота Вест Хэма.
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