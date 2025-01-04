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  4. ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты Вест Хэму
Англия
04 января 2025, 18:22 |
269
0

ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты Вест Хэму

Голы забили Эрлинг Холанд и Фил Фоден

04 января 2025, 18:22 |
269
0
ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты Вест Хэму
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль а Фил Фоден через три минуты забил еще один гол для команды.

ВИДЕО. Это разгром. Как Ман Сити забил 2 гола за 3 минуты в ворота Вест Хэма.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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