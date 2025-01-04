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  4. ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити
Англия
04 января 2025, 18:33 |
72
0

ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити

Забитым мячом отметился Никлас Фюллькруг

04 января 2025, 18:33 |
72
0
ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте форвард гостей Никлас Фюллькруг забил гол престижа в ворота «горожан».

ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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