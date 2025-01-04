Англия04 января 2025, 18:33 |
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ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити
Забитым мячом отметился Никлас Фюллькруг
04 января 2025, 18:33 |
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4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 71-й минуте форвард гостей Никлас Фюллькруг забил гол престижа в ворота «горожан».
ВИДЕО. Гол престижа. Вест Хэм забил в ворота Манчестер Сити.
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