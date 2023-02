ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.

На этом КриРо не остановился. На 51-й минуте он забил третий гол с пенальти, а на 61-й записал на свой счет первый покер за «Аль-Наср».

Видео голов Роналду:

ГОЛ! 0:1 Роналду, 21 мин.

The perfect finish 👌



Ronaldo lashes into the bottom corner to put Al Nassr ahead and give him a second goal in Roshn Saudi League 🐐#RoshnSaudiLeague | #CR7 | @alwehdaclub1 | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/3kApmZPn29 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 9, 2023

ГОЛ! 0:2 Роналду, 40 мин.

A '𝙎𝙄𝙐𝙐𝙐𝙋𝙀𝙍𝘽' second for Ronaldo ✨



His fierce drive goes through the Al Wehda goalkeeper's legs, after some neat Al Nassr interplay 💥#RoshnSaudiLeague | #CR7 | @alwehdaclub1 | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/xgxL78qs4i — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 9, 2023

ГОЛ! 0:3 Роналду, 53 мин.

ГОЛ! 0:4 Роналду, 61 мин.