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09 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 21:58
4074
1

Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану забил 500-й гол в национальных чемпионата

09 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 21:58
4074
1
Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
Twitter. Криштиану Роналду

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль. На этом КриРо не остановился. На 51-й минуте он забил третий гол с пенальти, а на 61-й записал на свой счет первый покер за «Аль-Наср».

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел на первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас в активе команды 37 очков после 16 игр. У «Аль-Шабаба» также 37 пунктов, но, во-первых, на одну игру больше, а во-вторых, разница забитых и пропущенных хуже.

Отметим, что в составе «Аль-Вахды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур. 9 февраля

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 51, 61

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вехда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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Stanislav Zаbаrа
Мабуть, ідеальний варіант для Криштіану: достатньо слабкий чемпіонат і достатньо багата країна для його витівок та забаганок! 
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