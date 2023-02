Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль. На этом КриРо не остановился. На 51-й минуте он забил третий гол с пенальти, а на 61-й записал на свой счет первый покер за «Аль-Наср».

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел на первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас в активе команды 37 очков после 16 игр. У «Аль-Шабаба» также 37 пунктов, но, во-первых, на одну игру больше, а во-вторых, разница забитых и пропущенных хуже.

Отметим, что в составе «Аль-Вахды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур. 9 февраля

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 51, 61

