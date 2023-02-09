Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде
Криштиану в ударе
В четверг, 9 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром».
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.
На этом КриРо не остановился. На 51-й минуте он забил третий гол с пенальти, а на 61-й записал на свой счет первый покер за «Аль-Наср».
К 77-й минуте игры матча «Аль-Вехда» – «Аль-Наср» счет 4:0 в пользу гостей.
رجــل التاااااريخ 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023
يكسر حاجز الـ500 هدف
في كافة بطولات الدوري 🔥#النصر_الوحدة pic.twitter.com/ruQ7xMK3Pf
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