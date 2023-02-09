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09 февраля 2023, 21:10 |
1960
0

Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде

Криштиану в ударе

09 февраля 2023, 21:10 |
1960
0
Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде
Twitter. Криштиану Роналду

В четверг, 9 февраля, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром».

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Наср» с капитанской повязкой. На 25-й минуте поединка он открыл счет в матче, тем самым забив свой 500-й гол в национальных чемпионатах. А уже спустя 20 минут португалец оформил дубль.

На этом КриРо не остановился. На 51-й минуте он забил третий гол с пенальти, а на 61-й записал на свой счет первый покер за «Аль-Наср».

К 77-й минуте игры матча «Аль-Вехда» – «Аль-Наср» счет 4:0 в пользу гостей.

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Источник Sport.ua
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