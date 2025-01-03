Неожиданно. Английская суперзвезда получил новый вариант развития карьеры

Английским вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом интересуются «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия», сообщает Team Talk.

По информации источника, 27-летний футболист, на которого не рассчитывают в Манчестере, привлекает внимание французского клуба еще с прошлого лета, а в Дортмунде хотят повторить сделку, похожую на аренду Джейдона Санчо зимо 2024 года.

Также за игроком активно следят клубы Саудовской Аравии. В Манчестере рассчитывают продать Маркуса за сумму в 50-60 миллионов фунтов.

Контракт Рэшфорда с английским клубом действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на звезду атаки «Реала».