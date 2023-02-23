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Англия
23 февраля 2023, 07:59 | Обновлено 23 февраля 2023, 08:04
102
0

ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью

Видео посмотрело более 15 миллионов человек, футболист получил огромную поддержку в комментариях

23 февраля 2023, 07:59 | Обновлено 23 февраля 2023, 08:04
102
0
ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Кен Сема

Игрок «Уотфорда» Кен Сема после матча против «Вест Бромвича» (3:2) в Чемпионшипе, в котором он стал забил два гола, в том числе и победный, дал интервью, которое очень вдохновило болельщиков.

Дело в том, что Кен страдает заиканием, поэтому редко общается с прессой. Но на этот раз футболист не смог отказать журналистам.

Видео сразу же стало вирусным в интернете и собрало более 15 миллионов просмотров и сотни одобрительных комментариев с поддержкой футболиста.

«Было здорово праздновать перед болельщиками. Я некоторое время не проходил реабилитацию, сделал все возможное, чтобы возвратиться посильнее. Забить сегодня и одержать победу – это здорово», – сказал Кен Сема.

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Кен Сема Вест Бромвич Уотфорд Чемпионшип
Источник ФК Уотфорд
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