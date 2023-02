ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью

Игрок «Уотфорда» Кен Сема после матча против «Вест Бромвича» (3:2) в Чемпионшипе, в котором он стал забил два гола, в том числе и победный, дал интервью, которое очень вдохновило болельщиков.

Дело в том, что Кен страдает заиканием, поэтому редко общается с прессой. Но на этот раз футболист не смог отказать журналистам.

Видео сразу же стало вирусным в интернете и собрало более 15 миллионов просмотров и сотни одобрительных комментариев с поддержкой футболиста.

«Было здорово праздновать перед болельщиками. Я некоторое время не проходил реабилитацию, сделал все возможное, чтобы возвратиться посильнее. Забить сегодня и одержать победу – это здорово», – сказал Кен Сема.

Watford’s Ken Sema suffers with a stutter, but he bravely came out and did the post-match interview last night... ❤️



This will really help a lot of people. Anyone who suffers with a stammer knows how hard and deflating it can be. Brilliant @Semaken! 👏 pic.twitter.com/iHIWFxGexa