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Англия
20 февраля 2023, 11:00 |
925
3

В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?

Главные кандидаты на замену английскому тренеру: Луис Энрике, Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино

20 февраля 2023, 11:00 |
925
3
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

В ночь на 20 февраля в Twitter активно начали распространятся слухи, что английский специалист Грэм Поттер будет уволен с поста главного тренера «Челси» уже в ближайшее время.

Однако ни один из известных источников пока что не подтвердил или не опроверг эту информацию. Как сообщает в частности популярный паблик At The Brigge Pod, этими слухами является сообщение, которое было распространено в Twitter, в котором якобы речь шла про увольнение Поттера уже сегодня, 20 февраля.

Другой популярный паблик chelseamotivate сообщает, что Поттеру уже нашли замену и он уволен с поста наставника «синих»:

«Грэм Поттер уволен с поста тренера «Челси».

Тодд Боэли хотел дать время Поттеру, но другие члены руководства клуба, в частности Бехдад Эгбали, считают такие результаты «непристойными» для команды.

Энрике, Роджерс и Почеттино – главные кандидаты на замену».

Более того, не смотря на столь провальные результаты команды, сегодня, 20 февраля, была отменена тренировка «Челси», что явно ведет к тому, что в команде в ближайшее время будут изменения.

Однака вчера, 19 февраля, известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо выпустил видео в своем YouTube-канале, где коротко прошелся по ситуации в «Челси».

По его словам, главной проблемой лондонцев является то, что все громкие и топовые трансферы были произведены зимой, а не летом, когда есть время на подготовку. Таким образом игроки, когда приходят в команду, не имеют шанса адаптироваться и сразу должны играть и оправдывать свою цену и ожидания.

По Поттеру Романо заявил, что Тодд Боэли пока что не собирается увольнять его, но это мнение и информацию Фабрицио дал до того, как в Twitter, как уже было сказано выше, были распространены слухи об увольнении Поттера в ближайшее время.

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Луис Энрике Брендан Роджерс Тодд Боэли расторжение контракта Грэм Поттер Бехдад Эгбали Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Tatiana Tam
Відомо, що мурзіку то нічим не допоможе
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+1
🔱Avtoigor🔱
Прийде інший тренер і посадить Мішу на лаву або віддасть в "рабство" в іншу команду
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0
fitnes_sports066
Фанаты надавили и пресса
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0
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