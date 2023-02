В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?

В ночь на 20 февраля в Twitter активно начали распространятся слухи, что английский специалист Грэм Поттер будет уволен с поста главного тренера «Челси» уже в ближайшее время.

Однако ни один из известных источников пока что не подтвердил или не опроверг эту информацию. Как сообщает в частности популярный паблик At The Brigge Pod, этими слухами является сообщение, которое было распространено в Twitter, в котором якобы речь шла про увольнение Поттера уже сегодня, 20 февраля.

Другой популярный паблик chelseamotivate сообщает, что Поттеру уже нашли замену и он уволен с поста наставника «синих»:

«Грэм Поттер уволен с поста тренера «Челси».

Тодд Боэли хотел дать время Поттеру, но другие члены руководства клуба, в частности Бехдад Эгбали, считают такие результаты «непристойными» для команды.

Энрике, Роджерс и Почеттино – главные кандидаты на замену».

Более того, не смотря на столь провальные результаты команды, сегодня, 20 февраля, была отменена тренировка «Челси», что явно ведет к тому, что в команде в ближайшее время будут изменения.

Однака вчера, 19 февраля, известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо выпустил видео в своем YouTube-канале, где коротко прошелся по ситуации в «Челси».

По его словам, главной проблемой лондонцев является то, что все громкие и топовые трансферы были произведены зимой, а не летом, когда есть время на подготовку. Таким образом игроки, когда приходят в команду, не имеют шанса адаптироваться и сразу должны играть и оправдывать свою цену и ожидания.

По Поттеру Романо заявил, что Тодд Боэли пока что не собирается увольнять его, но это мнение и информацию Фабрицио дал до того, как в Twitter, как уже было сказано выше, были распространены слухи об увольнении Поттера в ближайшее время.

Rumours spreading on Instagram that there will be an announcement tomorrow by Chelsea. I’m honestly suspicious of all rumours but I’m intrigued…

The “rumour” is a WhatsApp group message was shared on social media stating Graham Potter has been sacked which will be announced tomorrow.



We have NOT seen this message hence why extremely dubious, could be total nonsense. https://t.co/PSVd5EFtiu