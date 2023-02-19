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  4. «Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Англия
19 февраля 2023, 11:47 |
1080
5

«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси

Тренер в отставку не собирается

19 февраля 2023, 11:47 |
1080
5
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Наставник «Челси» Грэм Поттер после поражения от «Саутгемптона» 0:1 уверяет, что проблема не в тренере. Команда в АПЛ выиграла лишь дважды в последних 11-ти матчах.

«Понятно, что после домашнего поражения будет критика. Сложно, если команда не добивается результата. Кто-то думает, что проблема во мне. Я так не думаю, но это не значит, что люди не могут выражать свое мнение».

«Первый тайм был плохим, второй хорошим, но для победы этого не хватило. Негативный для нас результат», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на 64-й минуте и не сумел обострить игру.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Old Т
Куда делась игра как в матче Челси - МЮ? Кто назначает стартовый состав? Конечно тренер. У МЮ сегодня 6-я игра в феврале! А с  НГ они вообще не курят.) Там тен Хаг тоже крутил и экспериментировал составами, имея ряд отличный игроков. Но какой то костяк уже слепил. Вон не было Каземиро и уже проблемки. Так и тут. Пора уже определиться с основой и дать им сыграть подряд несколько игр, а не крутить кукурелью вокруг фелишей.
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+1
fitnes_sports066
Странный тренер, что он выиграл, чтоб так заявлять? Я бы понял слова Моуринью, Клоппа, Симеоне, Анчелотти. А это? Я по словам его скажу, будущего с этим тренером у Челси нет. 11 игр, только две победы. 23 игры 23 забиты и 23 пропущены. Извините но клуб ждет деградация в этом чемпионате 100%. Еврокубков не видать.
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0
Злий Глобинець
А в кому ж іще? Судячи зі складу, в Челсі зібрані одні з кращих гравців Європи. Невже вони такі слабкі, щоб отак провально грати? Не повірю!
А от які тактичні установки дає тренер своїм підопічним на кожну гру, і які елементи гри відточує на тренуваннях - це гарне питання!
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0
Al1515
Много новичков .требуется адаптация .они не понимают друг друга .но к сожалению нет времени .все требуют результат и Поттер это первый кто приходит в голову руководству на роль виноватого .Жаль если его снимут 
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0
Barlowold
Винен Кукурелья , бо не пасує на Мудрика. Поттер, ти взагалі спірт юа читаєш чи ні? 
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-1
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