«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Тренер в отставку не собирается
Наставник «Челси» Грэм Поттер после поражения от «Саутгемптона» 0:1 уверяет, что проблема не в тренере. Команда в АПЛ выиграла лишь дважды в последних 11-ти матчах.
«Понятно, что после домашнего поражения будет критика. Сложно, если команда не добивается результата. Кто-то думает, что проблема во мне. Я так не думаю, но это не значит, что люди не могут выражать свое мнение».
«Первый тайм был плохим, второй хорошим, но для победы этого не хватило. Негативный для нас результат», — сказал Поттер.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на 64-й минуте и не сумел обострить игру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
А ведь слова португальца три месяца назад посчитали оскорбительными...
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
А от які тактичні установки дає тренер своїм підопічним на кожну гру, і які елементи гри відточує на тренуваннях - це гарне питання!