«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси

Наставник «Челси» Грэм Поттер после поражения от «Саутгемптона» 0:1 уверяет, что проблема не в тренере. Команда в АПЛ выиграла лишь дважды в последних 11-ти матчах.

«Понятно, что после домашнего поражения будет критика. Сложно, если команда не добивается результата. Кто-то думает, что проблема во мне. Я так не думаю, но это не значит, что люди не могут выражать свое мнение».

«Первый тайм был плохим, второй хорошим, но для победы этого не хватило. Негативный для нас результат», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на 64-й минуте и не сумел обострить игру.