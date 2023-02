19 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Our team to face West Ham ✊ pic.twitter.com/LB78bmi9yP

Our starting XI to take on Spurs ⚒️ pic.twitter.com/Arl0Tziupz