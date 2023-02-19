Англия19 февраля 2023, 18:30 |
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Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 18:30 видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ
19 февраля 2023, 18:30 |
135
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19 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Our team to face West Ham ✊ pic.twitter.com/LB78bmi9yP— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2023
Our starting XI to take on Spurs ⚒️ pic.twitter.com/Arl0Tziupz— West Ham United (@WestHam) February 19, 2023
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