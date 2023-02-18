19 февраля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

Тоттенхэм



Клуб на этой неделе уже играл - он стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. У Антонио Конте была возможность поехать домой, его нынешние подопечные приезжали в Италию, для поединка против Милана. На Сан-Сиро все закончилось 1-0 в пользу хозяев, пусть и без особого их преимущества. При этом все меньше шансов на то, что шпоры смогут и следующей осенью сыграть в главном еврокубке. Слишком уж нестабильный футбол показывают Кейн и компания. Хорошо их игру иллюстрируют последние туры. Да, за счет гола Харри получилось взять аккуратную победу над самим Манчестер Сити. Но через неделю все было нивелировано 1-4 с Лестером. Не удивительно, что в квартете лидеров держаться не удается.

Вест Хэм



Команда в этом сезоне серьезно сдала по сравнению с парой предыдущих. Все уже более-менее начали привыкать, что при Дэвиде Мойесе молотобойцы пытаются, и не без определенных успехов, претендовать на места в группе лидеров. Но в этот раз мало что получается, и в середины зимы был риск упасть в зону вылета. Мойси и его подопечные смогли выиграть горловой матч, с Эвертоном (в итоге уволили не шотландца, а Лампарда). Потом, продолжая успешное шествие в кубке, Хаммерс смогли пополнить свою копилку в АПЛ ничьими с такими сильными и амбициозными командами, как Ньюкасл с Челси. Да, сейчас считают, что в конце поединка после контакта мяча с рукой Соучека должны были ставить пенальти. Но итоговых 1-1 уже не изменят. Очко для Вест Хэма в нынешней ситуации на вес золота.

Статистика личных встреч



В прошлом сезоне Тоттенхэм взял 4 очка из 6 в поединках с Вест Хэмом. Он выиграл дома при ничьей на поле молотобойцев.

Прогноз



Букмекерские конторы считают, что уж тут выиграет Тоттенхэм. Но он снова не в форме, а Вест Хэм прибавил, и может отбиться. Ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 2,02 по Parimatch.