В воскресенье, 19 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Англии отношения между собой выяснили лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Первый тайм голами не порадовал. Лишь на 56-й минуте цели достиг удар в исполнении Эмерсона, который позволил «Тоттенхэму» выйти вперед. «Шпоры» смогли упрочить свой перевес на 72-й минуте – с передачи Гарри Кейна голом отметился Сон Хын Мин, который четырьмя минутами ранее вышел на замену. 2:0 – победили хозяева матча с севера Лондона.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4-е место, имея 42 очка. У «Вест Хэма» 18-я позиция и 20 пунктов.

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Эмерсон, 56 (1:0). Сон Хын Мин, 72 (2:0).