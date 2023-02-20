Англия20 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:27
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Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
20 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:27
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В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0.
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:0
Голы: Эмерсон, 56 (1:0). Сон Хын Мин, 72 (2:0).
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
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