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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.02.2023, FT 2 : 0
Вест Хэм
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Англия
20 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:27
39
0

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

20 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:27
39
0
Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0.

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:0
Голы: Эмерсон, 56 (1:0). Сон Хын Мин, 72 (2:0).

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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