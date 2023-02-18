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Англия
18 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
1719
8

Почти 100 матчей. Зинченко долго шел к первому голу в АПЛ

Александр забил первый гол в 92-м матче

18 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
1719
8
Почти 100 матчей. Зинченко долго шел к первому голу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко в матче «Арсенала» против «Астон Виллы» забил гол красивым ударом с линии штрафной. Это только первый гол украинца в АПЛ, несмотря на длительные выступления за «Манчестер Сити».

Однако в составе манчестерской команды Александр забивал в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а вот в чемпионате он отметился впервые. Кроме того, у футболиста в АПЛ 8 результативных передач.

Игра была 92-й для Зинченко в АПЛ. В нынешнем сезоне у Зинченко 20 матчей и 1 ассист.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Арсенал статистика
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Злий Глобинець
Бачите, майже 100 матчів в АПЛ. А на Мудрика бочку котите і хочете, щоб він відразу і зходу, ледь не з першого матчу, почав забивати!? Це ж АПЛ, там так не буває.
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