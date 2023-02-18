Почти 100 матчей. Зинченко долго шел к первому голу в АПЛ
Александр забил первый гол в 92-м матче
Александр Зинченко в матче «Арсенала» против «Астон Виллы» забил гол красивым ударом с линии штрафной. Это только первый гол украинца в АПЛ, несмотря на длительные выступления за «Манчестер Сити».
Однако в составе манчестерской команды Александр забивал в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а вот в чемпионате он отметился впервые. Кроме того, у футболиста в АПЛ 8 результативных передач.
Игра была 92-й для Зинченко в АПЛ. В нынешнем сезоне у Зинченко 20 матчей и 1 ассист.
Oleksandr Zinchenko has scored his first ever Premier League goal, in his 92nd game.— Statman Dave (@StatmanDave) February 18, 2023
Equalising goal. 🟰 pic.twitter.com/2JHPOBhAC9
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