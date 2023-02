Почти 100 матчей. Зинченко долго шел к первому голу в АПЛ

Александр Зинченко в матче «Арсенала» против «Астон Виллы» забил гол красивым ударом с линии штрафной. Это только первый гол украинца в АПЛ, несмотря на длительные выступления за «Манчестер Сити».

Однако в составе манчестерской команды Александр забивал в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а вот в чемпионате он отметился впервые. Кроме того, у футболиста в АПЛ 8 результативных передач.

Игра была 92-й для Зинченко в АПЛ. В нынешнем сезоне у Зинченко 20 матчей и 1 ассист.

Oleksandr Zinchenko has scored his first ever Premier League goal, in his 92nd game.



Equalising goal. 🟰 pic.twitter.com/2JHPOBhAC9