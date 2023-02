Идет за титулом. Карлос Алькарас деклассировал серба на турнире в Аргентине

Испанский теннисиста Карлос Алькарас (АТР 2) в четвертьфинале грунтового турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) уверенно обыграл Душана Лайовича (Сербия, ATP 90) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

ATP 250 Буэнос-Айрес. Грунт. Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 6:2

В полуфинале турнира 19-летний Карлос сыграет с победителем матча Бернабе Сапата Миральес – Франциско Черундоло.

Интересно, что это первый турнир для Алькараса после 3,5 месяца перерыва из-за травмы, которую он получил перед АО 2023.

What a way to end!



In a highlight reel match, @carlosalcaraz finishes off Lajovic 6-4 6-2 to secure his spot in the semis.@ArgentinaOpen | #ArgOpen2023 pic.twitter.com/t2F9WPwyv5