Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку
Белинда Бенчич добыла восьмой титул в карьере, отыграв в финале три матчбола
Состоялись финальные матчи на турнире WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Линце.
В ОАЕ победу добыла Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк. Для Белинды это второй титул в сезоне, ранее она выиграла соревнования в Аделаиде.
В Австрии матч за титул выиграла Анастасия Потапова.
Абу-Даби. Финал
Белинда Бенчич – Людмила Самсонова – 1:6, 7:6(8), 6:4
Линц. Финал
Анастасия Потапова – Петра Мартич – 6:3, 6:1
2nd title of 2023 🏆🏆@BelindaBencic saves three championship points before beating Samsonova 1-6, 7-6(8), 6-4 to become the inaugural #MubadalaAbuDhabiOpen champion! pic.twitter.com/hPXvO5nkEt— wta (@WTA) February 12, 2023
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