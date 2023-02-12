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  4. Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку
WTA
12 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:07
1067
1

Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку

Белинда Бенчич добыла восьмой титул в карьере, отыграв в финале три матчбола

12 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:07
1067
1
Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Состоялись финальные матчи на турнире WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Линце.

В ОАЕ победу добыла Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк. Для Белинды это второй титул в сезоне, ранее она выиграла соревнования в Аделаиде.

В Австрии матч за титул выиграла Анастасия Потапова.

Абу-Даби. Финал
Белинда Бенчич – Людмила Самсонова – 1:6, 7:6(8), 6:4

Линц. Финал
Анастасия Потапова – Петра Мартич – 6:3, 6:1

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Белинда Бенчич Марта Костюк Людмила Самсонова WTA Абу-Даби WTA Линц Анастасия Потапова Петра Мартич
Источник Sport.ua
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