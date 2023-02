Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку

Состоялись финальные матчи на турнире WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Линце.

В ОАЕ победу добыла Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк. Для Белинды это второй титул в сезоне, ранее она выиграла соревнования в Аделаиде.

В Австрии матч за титул выиграла Анастасия Потапова.

Абу-Даби. Финал

Белинда Бенчич – Людмила Самсонова – 1:6, 7:6(8), 6:4

Линц. Финал

Анастасия Потапова – Петра Мартич – 6:3, 6:1

2nd title of 2023 🏆🏆@BelindaBencic saves three championship points before beating Samsonova 1-6, 7-6(8), 6-4 to become the inaugural #MubadalaAbuDhabiOpen champion! pic.twitter.com/hPXvO5nkEt