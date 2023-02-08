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  4. Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби
WTA
08 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:58
586
7

Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби

Марта завершила борьбу во втором раунде соревнований

08 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:58
586
7
Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка уступила второй сеяной Белинде Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

Абу-Даби. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 5:7

Отметим, что во втором сете Костюк вела 5:3, но проиграла четыре гейма подряд.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Для Марты это был 12-й матч против соперниц из первой десятки, победить ни разу не удалось.

В следующем раунде Бенчич сыграет против Анетт Контавейт (№18 WTA) или Шелби Роджерс (№46 WTA).

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Белинда Бенчич Марта Костюк смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Павло Бубенко
Играла Марта досить пристойно з дуже потужною тенісисткою! Навіть могла у другому сеті за рахунок 5-3 виграти на своїй подачі, але ж не вистачило холоднокровності. Але саме у таких матчах куються майбутні перемоги над тенісистками з першої десятки! Успіхів тобі, мартуся, у самому найближчому майбутньому!
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+2
Hamaford1934
нужно     похудать     , но    не  слишком  смотрелась вроде  бы  отлично  , но вес и плюс  неуверенность  в подачах    тренера  работайте   в  с гимнастике  как   говорится опыт не  пропешь
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0
Boghdan1222
Мені одному здається що в Марти у вирішальні моменти гри критичні дні починаються? 🤔
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0
kollekciy
Нещадний жереб для Марти, як завжди суне топа дуже рано. Сьогодні і грала найкраще з топом, і навіть нащупала шанс, але відразу нерви знову підводять. 
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0
Александр Ад
Марта грала непогано,но БеБе грала краще.особливо в решаючі моменти.
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0
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