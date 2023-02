Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка уступила второй сеяной Белинде Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

Абу-Даби. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 5:7

Отметим, что во втором сете Костюк вела 5:3, но проиграла четыре гейма подряд.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Для Марты это был 12-й матч против соперниц из первой десятки, победить ни разу не удалось.

В следующем раунде Бенчич сыграет против Анетт Контавейт (№18 WTA) или Шелби Роджерс (№46 WTA).

Ready for more UAE success 🏆



2019 Dubai champion @BelindaBencic reels off four straight games to defeat Kostyuk 6-4, 7-5 in Abu Dhabi.@MubadalaADOpen | #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/AGahI0c9hG