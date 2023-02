Определились финалисты трех турниров ATP. Много неожиданностей

Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Монпелье, Кордовеи Далласе.

На хардовых кортах Франции за титул сразятся Янник Синнер и Максим Кресси. Кресси в полуфинале неожиданно выбил первого сеяного Хольгера Руне.

На грунте в Аргентине сильнейший определится между Федерико Корией и Себастьяном Баесом. Первый сеяный турнира Диего Шварцман завершил выступления еще на стадии 1/8 финала, а второй сеяный Франциско Серундоло снялся из-ха травмы в четвертьфинальном матче в Кордове.

На кортах в Далассе неожиданно в финал пробился У Ибин. В финальном поединке он встретится с Джоном Изнером.

АТР 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала

АТР 250 Кордова. Грунт. 1/2 финала

ATP 250 Даллас. Хард в помещении. 1/2 финала

