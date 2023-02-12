Определились финалисты трех турниров ATP. Много неожиданностей
12 февраля будут сыграны финальные матчи турниров в Далласе, Кордове и Монпелье
Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Монпелье, Кордовеи Далласе.
На хардовых кортах Франции за титул сразятся Янник Синнер и Максим Кресси. Кресси в полуфинале неожиданно выбил первого сеяного Хольгера Руне.
На грунте в Аргентине сильнейший определится между Федерико Корией и Себастьяном Баесом. Первый сеяный турнира Диего Шварцман завершил выступления еще на стадии 1/8 финала, а второй сеяный Франциско Серундоло снялся из-ха травмы в четвертьфинальном матче в Кордове.
На кортах в Далассе неожиданно в финал пробился У Ибин. В финальном поединке он встретится с Джоном Изнером.
АТР 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала
- Янник Синнер (Италия) – Артур Фис (Франция) – 7:5, 6:2
- Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США) – 5:7, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)
АТР 250 Кордова. Грунт. 1/2 финала
- Федерико Кория (Аргентина) – Альберт Рамос (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2)
- Уго Делльен (Боливия) – Себастьян Баес (Аргентина) – 4:6, 4:6
ATP 250 Даллас. Хард в помещении. 1/2 финала
- Тейлор Фриц (США) – У Ибин (Китай) – 7:6 (7:3), 5:7, 4:6
- Джон Изнер (США) – Джеффри Волф (США) – 3:6, 7:5, 7:6 (7:4)
Momentum in Montpellier 💪— ATP Tour (@atptour) February 11, 2023
Sinner and Cressy advance to the final... who will take the win? 🏆@OpenSuddeFrance | #OSDF23 pic.twitter.com/qDUJHYt6y8
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