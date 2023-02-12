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ATP
12 февраля 2023, 04:30 |
71
0

Определились финалисты трех турниров ATP. Много неожиданностей

12 февраля будут сыграны финальные матчи турниров в Далласе, Кордове и Монпелье

12 февраля 2023, 04:30 |
71
0
Определились финалисты трех турниров ATP. Много неожиданностей
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Монпелье, Кордовеи Далласе.

На хардовых кортах Франции за титул сразятся Янник Синнер и Максим Кресси. Кресси в полуфинале неожиданно выбил первого сеяного Хольгера Руне.

На грунте в Аргентине сильнейший определится между Федерико Корией и Себастьяном Баесом. Первый сеяный турнира Диего Шварцман завершил выступления еще на стадии 1/8 финала, а второй сеяный Франциско Серундоло снялся из-ха травмы в четвертьфинальном матче в Кордове.

На кортах в Далассе неожиданно в финал пробился У Ибин. В финальном поединке он встретится с Джоном Изнером.

АТР 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала

  • Янник Синнер (Италия) – Артур Фис (Франция) – 7:5, 6:2
  • Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США) – 5:7, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)

АТР 250 Кордова. Грунт. 1/2 финала

  • Федерико Кория (Аргентина) – Альберт Рамос (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2)
  • Уго Делльен (Боливия) – Себастьян Баес (Аргентина) – 4:6, 4:6

ATP 250 Даллас. Хард в помещении. 1/2 финала

  • Тейлор Фриц (США) – У Ибин (Китай) – 7:6 (7:3), 5:7, 4:6
  • Джон Изнер (США) – Джеффри Волф (США) – 3:6, 7:5, 7:6 (7:4)
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ATP Монпелье ATP Кордова Янник Синнер Федерико Кория Себастьян Баэс Уго Делльен У Ибин ATP Даллас Максим Кресси Тейлор Фритц Джон Изнер
Источник Sport.ua
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