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Чемпионат мира
10 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:16
756
0

Названы три кандидата на звание лучшего игрока 2022 года от FIFA

В шорт-лист вошли Карим Бензема, Лионель Месси и Килиан Мбаппе

10 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:16
756
0
Названы три кандидата на звание лучшего игрока 2022 года от FIFA
FIFA

В ФИФА назвали шорт-лист из трех кандидатов на звание лучшего игрока 2022 года, одному из которых будет вручена награда на церемонии The Best FIFA Awards.

В список трех лучших игроков вошли аргентинец Лионель Месси (ПСЖ) и французы Карим Бензема (Реал) и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Из предварительного списка номинантов было отсеяно 11 топ-футболистов: Садио Мане, Ашраф Хакими, Хулиан Альварес, Кевин де Брюйне, Мохаммед Салах, Винисиус Жуниор, Неймар, Эрлинг Холанд, Лука Модрич, Роберт Левандовски и Джуд Беллингем.

Журналисты, капитаны сборных, тренеры и фанаты определят победителя номинации голосованием. В учет принимается период с начала сезона 2021/22 до окончания чемпионата мира 2022. Награда будет вручена на специальной церемонии The Best FIFA Football Awards 2022, которая пройдет 27 февраля в Париже.

Бензема в 2022 году с «Реалом» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров. У Месси и Мбаппе есть золотые медали Лиги 1 2021/22, выигранные с «ПСЖ». А в финале чемпионата мира 2022 аргентинская сборная победила французскую команду по пенальти. Месси был назван лучшим игроком мундиаля, а Мбаппе получил золотую бутсу ЧМ-2022 за 8 забитых на турнире мячей.

В 2020 и 2021 годах лучшим игроком мира по версии ФИФА был назван польский форвард Роберт Левандовски.

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Источник ФИФА
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