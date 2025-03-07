Милевский назвал победителя Лиги чемпионов 2024/25. Это не Ливерпуль
Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в мадридский «Реал»
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский спрогнозировал, какая команда выиграет Лигу чемпионов в сезоне 2024/25:
«Мой ответ очевиден – это «Реал». Но «Ливерпуль» очень серьезно выглядит в этом году, поэтому мадридцам просто не будет».
Стоит отметить, что Артем Милевский уже много лет болеет именно за королевский клуб.
Ранее Артем Милевский высказался о будущем Александра Зинченко в лондонском «Арсенале», посоветовав украинцу не уходить из клуба и продолжать борьбу за место в стартовом составе.
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