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  4. Милевский назвал победителя Лиги чемпионов 2024/25. Это не Ливерпуль
Лига чемпионов
07 марта 2025, 14:46 |
398
0

Милевский назвал победителя Лиги чемпионов 2024/25. Это не Ливерпуль

Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в мадридский «Реал»

07 марта 2025, 14:46 |
398
0
Милевский назвал победителя Лиги чемпионов 2024/25. Это не Ливерпуль
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский спрогнозировал, какая команда выиграет Лигу чемпионов в сезоне 2024/25:

«Мой ответ очевиден – это «Реал». Но «Ливерпуль» очень серьезно выглядит в этом году, поэтому мадридцам просто не будет».

Стоит отметить, что Артем Милевский уже много лет болеет именно за королевский клуб.

Ранее Артем Милевский высказался о будущем Александра Зинченко в лондонском «Арсенале», посоветовав украинцу не уходить из клуба и продолжать борьбу за место в стартовом составе.

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Артем Милевский Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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