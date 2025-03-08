ФОТО. Милота дня. Как дети поддерживают звезд Шахтера

Дети игроков «Шахтёра» стали самыми преданными фанатами своих пап на матче против «Кривбасса».

Они пришли с мамами, чтобы поддержать отцов. Лиза Судакова, жена полузащитника донетчан, поделилась в Instagram фото детей футболистов.

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К дочке Судакова присоединился сын вратаря Дмитрия Ризныка. Это фото покорило сердца подписчиков Лизы.

«Лучшие болельщики», – написала она.

Напомним, что Судаковы воспитывают дочку Милану, а Ризныки – сына Тимофея.