ФОТО. Милота дня. Как дети поддерживают звезд Шахтера
Самые преданные фанаты
Дети игроков «Шахтёра» стали самыми преданными фанатами своих пап на матче против «Кривбасса».
Они пришли с мамами, чтобы поддержать отцов. Лиза Судакова, жена полузащитника донетчан, поделилась в Instagram фото детей футболистов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
К дочке Судакова присоединился сын вратаря Дмитрия Ризныка. Это фото покорило сердца подписчиков Лизы.
«Лучшие болельщики», – написала она.
Напомним, что Судаковы воспитывают дочку Милану, а Ризныки – сына Тимофея.
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