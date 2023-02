«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт

Известный журналист Пирс Морган, который является другом Криштиану Роналду, поздравил в своем Twitter португальца.

Сегодня, 9 февраля, звездный форвард оформил покер за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вехдой» и вывел свою команду на первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Вот как на перформанс КриРо отреагировал Морган:

«Криштиану Роналду забил все 4 гола в победной игре «Аль-Насра» против «Аль-Вехды» со счетом 4:0, забив 500 мячей в национальных чемпионатах за свою карьеру. Сейчас он сделал 61 хет-трик, 30 до того, как ему исполнилось 30, 31 после того, как ему исполнилось 30. Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю 🐐👏👏👏».

BREAKING: Cristiano Ronaldo scores all 4 goals in Al-Nassr’s 4-0 win at Al-Wehda, passing 500 League goals in his career. He’s now scored 61 hat-tricks, 30 before he was 30, 31 since he turned 30. He’s now 38.

Astounding. Congrats 🐐 ⁦@Cristiano⁩ 👏👏👏 pic.twitter.com/pCipxbC0DT