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09 февраля 2023, 23:29 |
612
1

«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт

Известный журналист не мог не отреагировать на покер своего друга

09 февраля 2023, 23:29 |
612
1
«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт
Twitter

Известный журналист Пирс Морган, который является другом Криштиану Роналду, поздравил в своем Twitter португальца.

Сегодня, 9 февраля, звездный форвард оформил покер за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вехдой» и вывел свою команду на первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Вот как на перформанс КриРо отреагировал Морган:

«Криштиану Роналду забил все 4 гола в победной игре «Аль-Насра» против «Аль-Вехды» со счетом 4:0, забив 500 мячей в национальных чемпионатах за свою карьеру. Сейчас он сделал 61 хет-трик, 30 до того, как ему исполнилось 30, 31 после того, как ему исполнилось 30. Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю 🐐👏👏👏».

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Пирс Морган Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик Аль-Вехда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Twitter
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