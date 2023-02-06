Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро
Звездный французский тренер Зинедин Зидан может возглавить лондонский «Челси», в котором выступает украинский вингер Михаил Мудрик.
Испанский журналист Эдуардо Инда в в своем еженедельном выступлении на «El Chiringuito» заявил, что «Челси» предложил Зидану 50 миллионов евро в год.
Если сделка будет совершена, то Зидан станет самым высокооплачиваемый тренером в мире, опередив Диего Симеоне, который получает практически 40 миллионов евро в год в мадридском «Атлетико».
Сейчас «синие» находятся на 9-м месте в таблице АПЛ. Главным тренером лондонского клуба является Грэм Поттер. За последние 15 матчей «пенсионеры» выиграли всего 4 поединка.
Зидан с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «галактикос» Зизу трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов.
Rumour: Chelsea has once again knocked on Zidane's door, according to Eduardo Inda in his weekly speech at El Chiringuito.— cfc boy (@blueboyDD1) February 6, 2023
He has been offered €50 million per season to become the highest-paid coach in the world ahead of Simeone. #CFC https://t.co/beUfzTq4f2 pic.twitter.com/a3jEJPnnsF
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