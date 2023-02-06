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  4. Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Англия
06 февраля 2023, 12:37 |
4520
16

Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан

По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро

06 февраля 2023, 12:37 |
4520
16
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Звездный французский тренер Зинедин Зидан может возглавить лондонский «Челси», в котором выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Испанский журналист Эдуардо Инда в в своем еженедельном выступлении на «El Chiringuito» заявил, что «Челси» предложил Зидану 50 миллионов евро в год.

Если сделка будет совершена, то Зидан станет самым высокооплачиваемый тренером в мире, опередив Диего Симеоне, который получает практически 40 миллионов евро в год в мадридском «Атлетико».

Сейчас «синие» находятся на 9-м месте в таблице АПЛ. Главным тренером лондонского клуба является Грэм Поттер. За последние 15 матчей «пенсионеры» выиграли всего 4 поединка.

Зидан с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «галактикос» Зизу трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов.

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Эдуардо Инда Зинедин Зидан Челси назначение тренера Грэм Поттер Михаил Мудрик
Источник El Chiringuito
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Комментарии 16
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GloryUkraine
Зідан? Челсі ( і не тільки, а любий інший клуб чи збірна) для Зідана буде льодяним душем. І шансів зазнати повного фіаско у нього в три-чотири рази більше ніж успіху, а в Челсі тим більше. В Челсі треба будувати команду а не збирати вершки. 
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+3
Spaceman
Всьо, капець Челсі..
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+2
Олег Молодов
Потного точно надо менять... А у Зизу голевое чутье отражается и в тренерской карьере. Карьеру на бабки не променяет. Кому как не Зидану понимать, что эти америкосы в футболе ничего не понимают. Они понимают только в деньгах. 
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+2
Alex906
У хозяев Челси а это богатые люди немного неправильное представление о футболе .Они полагают что если скупить звёзд то это определит результат И получается мент 5 человека игру а никакого усиления .при этом обиженные игроки вроде Обамеяега не вмещаются в заявку лиги чемпионов .Кстати человек с неизвестной фамилией вышел на левый фланг на замену Мудрику так он показал уровень намного выше чем у Мудрика .разве что нет такой скорости а по пониманию.игры на краю на порядок выше 
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+2
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Old Т
Вот сейчас всё бросит и пойдёт. Всё равно в кубки УЕФА уже не пролезть, потому что много взрывов из прошлого в лице Ньюкасла, Фулема, Брайтона, из которого не надо было тикать.  А может поменяется местами с Де Дзерби?
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0
Trollface
Гарри на выход. 
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0
Умник
Зидан слишком умен для Челси.
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-1
Тарік1994
Мені здається для Мудрика це було б ідеально, Зідан це тренер, який не заважає атакуючим гравцям важкими тактичними завданнями та додатковою роботою 
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-6
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