Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан

Звездный французский тренер Зинедин Зидан может возглавить лондонский «Челси», в котором выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Испанский журналист Эдуардо Инда в в своем еженедельном выступлении на «El Chiringuito» заявил, что «Челси» предложил Зидану 50 миллионов евро в год.

Если сделка будет совершена, то Зидан станет самым высокооплачиваемый тренером в мире, опередив Диего Симеоне, который получает практически 40 миллионов евро в год в мадридском «Атлетико».

Сейчас «синие» находятся на 9-м месте в таблице АПЛ. Главным тренером лондонского клуба является Грэм Поттер. За последние 15 матчей «пенсионеры» выиграли всего 4 поединка.

Зидан с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «галактикос» Зизу трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов.

