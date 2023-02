ВИДЕО. Потасовка в матче МЮ и удушающий от Каземиро – его удалили впервые

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Во время одной из атак хозяев вингер «МЮ» Антони принял мяч на углу поля. В этот момент его сбил один из игроков «Кристал Пэлас», да так, что Антони отлетел почти на метр и оказался возле рекламных баннеров. Естественно, этот момент не остался без внимания партнеров Антони. Сразу же на поле началась потасовка.

Принял участие в ней и бразильский опорный полузащитник Каземиро. Он схватил одного из футболистов гостей за шею и практически начал его душаить. В итоге бразилец увидел перед собой красную карточку и покинул пределы поля, хоть и обнялся с соперником после своих действий.

Интересно, что Каземиро впервые в его карьере был удален с поля.

Casemiro and Hughes where hugging at the end 🤣 pic.twitter.com/HunBHMB2gu

🚨 NEW angle of the fight that led to Casemiro Red Card. 🇧🇷 pic.twitter.com/cI99DPBk1W