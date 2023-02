Они могут встретиться с Реалом. Сыгран первый матч на клубном ЧМ

В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу между «Аль-Ахли» Каир и «Окленд Сити». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Египта.

Этот поединок стал первым на этом клубном ЧМ. В первом тайме «Аль-Ахли» Каир забил 1 гол, еще 2 – во второй тайме. На 90+7 минуте встречи защитник Адам Митчелл получил красную карточку.

В четвертьфинале турнира «Аль-Ахли» Каир сыграет с «Сиэтлом Саундерс». Победитель выйдет в полуфинал турнира, где встретится с мадридским «Реалом».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала. 1 февраля

Аль-Ахли (Египет) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0

🇪🇬➡️ Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC