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  4. Историческое решение. В матче клубного ЧМ арбитр пояснил решение ВАР
Клубный чемпионат мира
02 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 07:49
451
1

Историческое решение. В матче клубного ЧМ арбитр пояснил решение ВАР

В историю вошел рефери из Китая Ма Нин

02 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 07:49
451
1
Историческое решение. В матче клубного ЧМ арбитр пояснил решение ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine. Ма Нин прибегнул к помощи ВАР

В матче первого раунда клубного чемпионата мира, который стартовал в Марокко, с участием египетского клуба «Аль-Ахли» и новозеландского «Окленд Сити» (3:0) состоялось историческое событий – арбитру впервые в истории пришлось объяснить телезрителям и болельщикам на стадионе по громкой связи, почему ВАР было принято именно такое решение.

В компенсированное время игры рефери из Китая Ма Нин назначил пенальти в ворота «Окленда» за фол защитника Адама Митчелла. Однако он тут же прибегнул к помощи ВАР, после чего 11-метровый отменил. Ма Нин затем пояснил, что нарушение правил имело место за пределами штрафной, а также удалил с поля Митчелла за фол последней надежды.

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Аль-Ахли Каир Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
В регбі арбітр пояснює своє рішення і VAR демонструють на табло стадіону. Так і має бути.
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