Историческое решение. В матче клубного ЧМ арбитр пояснил решение ВАР

В матче первого раунда клубного чемпионата мира, который стартовал в Марокко, с участием египетского клуба «Аль-Ахли» и новозеландского «Окленд Сити» (3:0) состоялось историческое событий – арбитру впервые в истории пришлось объяснить телезрителям и болельщикам на стадионе по громкой связи, почему ВАР было принято именно такое решение.

В компенсированное время игры рефери из Китая Ма Нин назначил пенальти в ворота «Окленда» за фол защитника Адама Митчелла. Однако он тут же прибегнул к помощи ВАР, после чего 11-метровый отменил. Ма Нин затем пояснил, что нарушение правил имело место за пределами штрафной, а также удалил с поля Митчелла за фол последней надежды.