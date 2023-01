ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала защитника сборной Испании

«Рома» официально сообщила о подписании центрального защитника «Лидса» Диего Льоренте. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Льоренте провел 13 матчей за «Лидс» во всех турнирах. За свою карьеру 29-летний игрок провел 10 матчей за сборную Испании.

Отметим, что Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». Во взрослом футболе дебютировал именно в мадридском клубе в 2013 году, когда командой руководил нынешний наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.

Ранее «Рома» отдала в аренду в «Борнмут» Матиаса Винью.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Diego Llorente 🐺🇪🇸



We are pleased to confirm the signing of the Spanish defender!



Using this opportunity to highlight cases of missing children around the world, the club hopes to aid efforts to bring them home safe and well. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9wJC1X2HAy