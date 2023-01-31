Англия31 января 2023, 07:23 | Обновлено 31 января 2023, 07:37
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ОФИАЛЬНО. Борнмут взял в аренду левого защитника из Ромы
25-летний уругваец Матиас Винья отыграет в аренде до конца сезона
31 января 2023, 07:23 | Обновлено 31 января 2023, 07:37
405
0
Уругвайский защитник Матиас Винья перешел из итальянской «Ромы» в английский «Борнмут».
25-летний левый защитник будет выступать за клуб АПЛ на правах аренды до конца сезона, с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.
В текущем сезоне Винья провел за «Рому» лишь 3 матча в Серии A и 4 поединка Лиги Европы.
Another new addition 🤝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 30, 2023
We're delighted to complete the signing of left-back Matías Viña on an initial six-month loan from Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc
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