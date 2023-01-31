ОФИАЛЬНО. Борнмут взял в аренду левого защитника из Ромы

Уругвайский защитник Матиас Винья перешел из итальянской «Ромы» в английский «Борнмут».

25-летний левый защитник будет выступать за клуб АПЛ на правах аренды до конца сезона, с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.

В текущем сезоне Винья провел за «Рому» лишь 3 матча в Серии A и 4 поединка Лиги Европы.