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Англия
31 января 2023, 07:23 | Обновлено 31 января 2023, 07:37
405
0

ОФИАЛЬНО. Борнмут взял в аренду левого защитника из Ромы

25-летний уругваец Матиас Винья отыграет в аренде до конца сезона

31 января 2023, 07:23 | Обновлено 31 января 2023, 07:37
405
0
ОФИАЛЬНО. Борнмут взял в аренду левого защитника из Ромы
ФК Борнмут. Матиас Винья

Уругвайский защитник Матиас Винья перешел из итальянской «Ромы» в английский «Борнмут».

25-летний левый защитник будет выступать за клуб АПЛ на правах аренды до конца сезона, с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.

В текущем сезоне Винья провел за «Рому» лишь 3 матча в Серии A и 4 поединка Лиги Европы.

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Источник ФК Борнмут
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