Источник: Беседин не перейдет в АЕЛ, он близок к трансферу в Турцию

Форвард «Динамо» Артем Беседин в январское трансферное окно не перейдет в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, а отправится в Турцию.

«Обновление по Беседину. По нашим данным, АЕЛ Лимасол не будет заключать контракт с «Динамо» Артемом Беседином. Игрок на самом деле очень близок к переходу в турецкий клуб», – сообщается в Твиттере Zorya Londonsk.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры по поводу аренды 26-летнего нападающего в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, где уже выступает защитник киевлян Кристиан Биловар.

В текущем сезоне Беседин сыграл 9 встреч чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить в 20 матчах ни одного гола.

