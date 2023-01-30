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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 16:20 | Обновлено 30 января 2023, 16:37
853
5

Источник: Беседин не перейдет в АЕЛ, он близок к трансферу в Турцию

Форвард «Динамо» покинет клуб, но направление пока что под вопросом

30 января 2023, 16:20 | Обновлено 30 января 2023, 16:37
853
5
Источник: Беседин не перейдет в АЕЛ, он близок к трансферу в Турцию
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин в январское трансферное окно не перейдет в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, а отправится в Турцию.

«Обновление по Беседину. По нашим данным, АЕЛ Лимасол не будет заключать контракт с «Динамо» Артемом Беседином. Игрок на самом деле очень близок к переходу в турецкий клуб», – сообщается в Твиттере Zorya Londonsk.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры по поводу аренды 26-летнего нападающего в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, где уже выступает защитник киевлян Кристиан Биловар.

В текущем сезоне Беседин сыграл 9 встреч чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить в 20 матчах ни одного гола.

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Динамо Киев трансферы АЕЛ Лимасол Артем Беседин трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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romanchik.8409
Спорт ЮА,такую новость на главную!!! Когда речь идёт о ЛЕГЕНДЕ⭐⭐⭐
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+3
Serhii P.
В "Фенербахче"!
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+1
Alex906
Жёлтая пресса не даст покоя .Только что уже ушел на Кипр и уже отбой 
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+1
Gargantua
это зря, он Турцию не потянет
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+1
Slava_Dyatlov
Та куда-нибудь!   
Ответить
0
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