Источник: Беседин не перейдет в АЕЛ, он близок к трансферу в Турцию
Форвард «Динамо» покинет клуб, но направление пока что под вопросом
Форвард «Динамо» Артем Беседин в январское трансферное окно не перейдет в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, а отправится в Турцию.
«Обновление по Беседину. По нашим данным, АЕЛ Лимасол не будет заключать контракт с «Динамо» Артемом Беседином. Игрок на самом деле очень близок к переходу в турецкий клуб», – сообщается в Твиттере Zorya Londonsk.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры по поводу аренды 26-летнего нападающего в кипрский клуб АЕЛ Лимасол, где уже выступает защитник киевлян Кристиан Биловар.
В текущем сезоне Беседин сыграл 9 встреч чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить в 20 матчах ни одного гола.
BESEDIN UPDATE 🔜✍️🚨— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 30, 2023
As per our sources AEL Limassol will not be signing Dynamo CF Artem Besedin 🇨🇾🙅♂️
The player is actually very close to sealing move to a Turkish club 🇹🇷📝 https://t.co/vdRm0JgMY5 pic.twitter.com/UQInkLbubO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бенхамин Гарре продолжит карьеру в ФК «крылья советов»
Вингер «Челси» оценил эту новость