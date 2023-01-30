Источник: АЕЛ ждет разрешения от Игоря Суркиса по аренде Беседина

Продолжаются переговоры о возможном трансфере форварда «Динамо» Артема Беседина в кипрский клуб АЕЛ Лимасол.

Президент АЕЛ Андреас Софоклеус ждет окончательного одобрения от президента «Динамо» Игоря Суркиса на этот переход, сообщает ThemaSports.

Стороны ведут обсуждение аренды 26-летнего нападающего до конца сезона 2022/23.

Интересно, что за АЕЛ уже выступает защитник киевлян Кристиан Биловар, перешедший в кипрский клуб на правах аренды в конце августа 2022 года.

В текущем сезоне Беседин сыграл 9 матчей чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить ни одного гола.