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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 14:35 | Обновлено 30 января 2023, 15:15
678
4

Источник: АЕЛ ждет разрешения от Игоря Суркиса по аренде Беседина

Стороны ведут обсуждение аренды 26-летнего нападающего до конца сезона

30 января 2023, 14:35 | Обновлено 30 января 2023, 15:15
678
4
Источник: АЕЛ ждет разрешения от Игоря Суркиса по аренде Беседина
УАФ. Артем Беседин

Продолжаются переговоры о возможном трансфере форварда «Динамо» Артема Беседина в кипрский клуб АЕЛ Лимасол.

Президент АЕЛ Андреас Софоклеус ждет окончательного одобрения от президента «Динамо» Игоря Суркиса на этот переход, сообщает ThemaSports.

Стороны ведут обсуждение аренды 26-летнего нападающего до конца сезона 2022/23.

Интересно, что за АЕЛ уже выступает защитник киевлян Кристиан Биловар, перешедший в кипрский клуб на правах аренды в конце августа 2022 года.

В текущем сезоне Беседин сыграл 9 матчей чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить ни одного гола.

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Динамо Киев трансферы АЕЛ Лимасол Артем Беседин трансферы УПЛ Игорь Суркис Андреас Софоклеус Кристиан Биловар
Источник ThemaSports
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Комментарии 4
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Alex86 1
Если правда, то прям аж интересно чем он мог со своими умениями и стат-ой заинтересовать их
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+1
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zelc006
Халепобуратін бідолашний...
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0
ALKOSruLKA
ДК теж має співвласників з Кіпру...
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0
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