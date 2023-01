Кипрский клуб ведет переговоры с Динамо по поводу трансфера Беседина

Кипрский клуб АЕЛ Лимассол ведет переговоры с киевским «Динамо» по вопросам трансфера нападающего Артема Беседина.

Как утверждает Sportime, руководство лимассольской команды делает все, чтобы сделка с киевским «Динамо» была завершена, и 26-летний нападающий продолжил карьеру в чемпионате Кипра.

Если переговоры пройдут результативно, Артем Беседин присоединится к АЕЛ на правах аренды.

В текущем сезоне Беседин сыграл 9 матчей чемпионата Украины и 11 поединков еврокубков, при этом не смог забить ни одного гола. Последний раз он забивал мяч в официальных поединках еще в апреле 2021 года.

