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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 11:08 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боливия вызвала Арройо и несостоявшегося новичка Динамо

О дебютном вызове для новобранца «горняков» сообщалось накануне

09 марта 2025, 11:08 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боливия вызвала Арройо и несостоявшегося новичка Динамо
ФК Шахтер. Диего Арройо

Как и сообщалось накануне, 19-летний зимний новичок «Шахтера» Диего Арройо получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии.

Боливийская футбольная федерация опубликовала официальный список футболистов, которые вызваны тренерским штабом на ближайшие поединки отбора на ЧМ-2026 против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).

Примечательно, что помимо Арройо в списке нашлось место и для 20-летнего атакующего хавбека «Сантоса» Мигелито, которого пресса в последнее время активно прочила в «Динамо», но трансфер которого в последний момент у «бело-синих» сорвался.

Сборная Боливии занимает 7-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Эта позиция дает право сыграть межконтинентальный плей-офф за право попадания на мундиаль.

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Диего Арройо Шахтер Донецк сборная Боливии по футболу Мигелито (Мигель Терсерос) ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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