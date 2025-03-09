ОФИЦИАЛЬНО. Боливия вызвала Арройо и несостоявшегося новичка Динамо
О дебютном вызове для новобранца «горняков» сообщалось накануне
Как и сообщалось накануне, 19-летний зимний новичок «Шахтера» Диего Арройо получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии.
Боливийская футбольная федерация опубликовала официальный список футболистов, которые вызваны тренерским штабом на ближайшие поединки отбора на ЧМ-2026 против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).
Примечательно, что помимо Арройо в списке нашлось место и для 20-летнего атакующего хавбека «Сантоса» Мигелито, которого пресса в последнее время активно прочила в «Динамо», но трансфер которого в последний момент у «бело-синих» сорвался.
Сборная Боливии занимает 7-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Эта позиция дает право сыграть межконтинентальный плей-офф за право попадания на мундиаль.
¡ACÁ ESTÁN LOS ELEGIDOS! 🇧🇴👏🏻— LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) March 8, 2025
📋 Óscar Villegas presentó la lista de convocados en la Selección boliviana.
➡️ La ‘Verde’ enfrentará a Perú y Uruguay en las siguientes fechas de Eliminatorias.#FútbolCanal pic.twitter.com/jvp7JPmMLa
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