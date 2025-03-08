Зимний новичок Шахтера впервые получил вызов в сборную своей страны

19-летний центрбек «Шахтера» Диего Арройо, который присоединился к донецкому клубу в зимнее трансферное окно, получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии.

Молодой защитник будет готовиться к матчам отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).

Интересно, что Арройо получил разрешение от «Шахтера» прибыть в расположение сборной Боливии даже раньше положенного срока. Благодаря этому центральный защитник сможет лучше показать себя главному тренеру команды 54-летнему местному специалисту Оскару Вильегасу.

Ранее Арройо выступал исключительно за молодежные сборные Боливии. На его счету, в частности, 6 матчей за сборную Боливии U-20.

Не исключено, что готовность «Шахтера» отпустить Арройо даже раньше положенного срока связана с тем, что в последнем на текущий момент поединке молодежного первенства Украины боливиец схлопотал красную карточку (за две желтых) против сверстников из «Кривбасса» (0:0), из-за чего теперь вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию.