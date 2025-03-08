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Чемпионат Украины
08 марта 2025, 17:11 |
1005
0

Зимний новичок Шахтера впервые получил вызов в сборную своей страны

Диего Арройо ранее не привлекался к играм и тренировкам национальной команды Боливии

08 марта 2025, 17:11 |
1005
0
Зимний новичок Шахтера впервые получил вызов в сборную своей страны
ФК Шахтер. Диего Арройо

19-летний центрбек «Шахтера» Диего Арройо, который присоединился к донецкому клубу в зимнее трансферное окно, получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии.

Молодой защитник будет готовиться к матчам отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).

Интересно, что Арройо получил разрешение от «Шахтера» прибыть в расположение сборной Боливии даже раньше положенного срока. Благодаря этому центральный защитник сможет лучше показать себя главному тренеру команды 54-летнему местному специалисту Оскару Вильегасу.

Ранее Арройо выступал исключительно за молодежные сборные Боливии. На его счету, в частности, 6 матчей за сборную Боливии U-20.

Не исключено, что готовность «Шахтера» отпустить Арройо даже раньше положенного срока связана с тем, что в последнем на текущий момент поединке молодежного первенства Украины боливиец схлопотал красную карточку (за две желтых) против сверстников из «Кривбасса» (0:0), из-за чего теперь вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию.

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Диего Арройо Шахтер Донецк сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Алексей Сливченко Источник: Visión 360
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