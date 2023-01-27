У Пола и полшанса не было. Джокович с разгромом вышел в финал AO 2023

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в трех сетах разгромил Томми Пола (США, ATP 35) за 2 часа и 22 минут.

Australian Open 2023. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) [4] – Томми Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2

Отметим, что в первом сете Новак выигрывал с двумя брейками со счетом 5:1, но Пол смог сравнять счет. Тем не менее оставшиеся два гейма в первой партии Новак оставил за собой.

Новак в десятый раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Все предыдущие финалы на австралийском мейджоре Джокович выигрывал.

В финале АО 2023 Новак сыграет со Стефаносом Циципасом.