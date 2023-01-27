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Australian Open
27 января 2023, 13:06 | Обновлено 27 января 2023, 13:08
560
0

У Пола и полшанса не было. Джокович с разгромом вышел в финал AO 2023

Сербский теннисист сыграет с Циципасом за титул на австралийском мейджоре

27 января 2023, 13:06 | Обновлено 27 января 2023, 13:08
560
0
У Пола и полшанса не было. Джокович с разгромом вышел в финал AO 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в трех сетах разгромил Томми Пола (США, ATP 35) за 2 часа и 22 минут.

Australian Open 2023. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) [4] – Томми Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2

Отметим, что в первом сете Новак выигрывал с двумя брейками со счетом 5:1, но Пол смог сравнять счет. Тем не менее оставшиеся два гейма в первой партии Новак оставил за собой.

Новак в десятый раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Все предыдущие финалы на австралийском мейджоре Джокович выигрывал.

В финале АО 2023 Новак сыграет со Стефаносом Циципасом.

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Новак Джокович Томми Пол Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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