У Пола и полшанса не было. Джокович с разгромом вышел в финал AO 2023
Сербский теннисист сыграет с Циципасом за титул на австралийском мейджоре
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в трех сетах разгромил Томми Пола (США, ATP 35) за 2 часа и 22 минут.
Australian Open 2023. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) [4] – Томми Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2
Отметим, что в первом сете Новак выигрывал с двумя брейками со счетом 5:1, но Пол смог сравнять счет. Тем не менее оставшиеся два гейма в первой партии Новак оставил за собой.
Новак в десятый раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Все предыдущие финалы на австралийском мейджоре Джокович выигрывал.
В финале АО 2023 Новак сыграет со Стефаносом Циципасом.
NOVAK IS GOING FOR 10 🏆 👀@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/4r3pfX0AxU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023
He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023
He leads 7-5 after one.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n1aj56WeyV
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