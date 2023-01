У Пола и полшанса не было. Джокович с разгромом вышел в финал AO 2023

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в трех сетах разгромил Томми Пола (США, ATP 35) за 2 часа и 22 минут.

Australian Open 2023. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) [4] – Томми Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2

Отметим, что в первом сете Новак выигрывал с двумя брейками со счетом 5:1, но Пол смог сравнять счет. Тем не менее оставшиеся два гейма в первой партии Новак оставил за собой.

Новак в десятый раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Все предыдущие финалы на австралийском мейджоре Джокович выигрывал.

В финале АО 2023 Новак сыграет со Стефаносом Циципасом.

He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.



He leads 7-5 after one.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n1aj56WeyV