Ребров продолжает преследовать Сабо в рейтинге тренеров сборной Украины

20 и 23 марта состоялись матчи плей-офф Лиги наций, в которых сборная Украины встретилась с Бельгией. «Сине-желтые» уступили по сумме двух встреч (3:1, 0:3) и позволили сопернику продолжить выступление в дивизионе A в следующем сезоне.

Главный тренер Сергей Ребров провел 23-й и 24-й матч во главе украинской сборной, которую возглавил в 2023 году. По этому показателю наставник занимает пятое место в рейтинге. Ребров постепенно приближается к Йожефу Сабо – тот работал с «сине-желтыми» на протяжении 34 поединков.

Лидерство в списке удерживает Олег Блохин, в активе которого 64 матча. Именитый специалист дважды тренировал национальную команду – в 2003-07 и 2011-12 годах.

Нынешний наставник победил в 11 матчах, потерпел 6 поражений, еще 7 матчей звершились вничью. Под его руководством сборная Украины забила 36 голов и пропустила 30.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей