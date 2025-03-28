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Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2025, 12:29 |
312
0

Ребров продолжает преследовать Сабо в рейтинге тренеров сборной Украины

Нынешний наставник «сине-желтых» провел 24 матча во главе команды

28 марта 2025, 12:29 |
312
0
Ребров продолжает преследовать Сабо в рейтинге тренеров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

20 и 23 марта состоялись матчи плей-офф Лиги наций, в которых сборная Украины встретилась с Бельгией. «Сине-желтые» уступили по сумме двух встреч (3:1, 0:3) и позволили сопернику продолжить выступление в дивизионе A в следующем сезоне.

Главный тренер Сергей Ребров провел 23-й и 24-й матч во главе украинской сборной, которую возглавил в 2023 году. По этому показателю наставник занимает пятое место в рейтинге. Ребров постепенно приближается к Йожефу Сабо – тот работал с «сине-желтыми» на протяжении 34 поединков.

Лидерство в списке удерживает Олег Блохин, в активе которого 64 матча. Именитый специалист дважды тренировал национальную команду – в 2003-07 и 2011-12 годах.

Нынешний наставник победил в 11 матчах, потерпел 6 поражений, еще 7 матчей звершились вничью. Под его руководством сборная Украины забила 36 голов и пропустила 30.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Сергей Ребров Йожеф Сабо Олег Блохин Андрей Шевченко Михаил Фоменко рейтинг
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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