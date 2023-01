Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ против Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 22 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Партей, Эдегор, Джака, Сака, Нкетия, Мартинелли

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Лисандро, Шоу, Мактоминей, Эриксен, Антони, Бруну, Рэшфорд, Вергхорст

Отметим, что в составе лондонского клуба с первых минут на поле появится украинский защитник Александр Зинченко.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Gabriel at the back

🪄 Odegaard in midfield

📞 Nketiah leads the line



👊 Up for the fight - together! pic.twitter.com/OjJqnWU9W9