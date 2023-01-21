Англия21 января 2023, 16:34 | Обновлено 21 января 2023, 16:35
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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 21-го тура АПЛ
21 января 2023, 16:34 | Обновлено 21 января 2023, 16:35
433
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В воскресенье, 22 января «Арсенал» в матче 21-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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