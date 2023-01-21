Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
21 января 2023, 16:34 | Обновлено 21 января 2023, 16:35
433
0

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 21-го тура АПЛ

21 января 2023, 16:34 | Обновлено 21 января 2023, 16:35
433
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Арсенал

В воскресенье, 22 января «Арсенал» в матче 21-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Грэм ПОТТЕР: «Можете видеть мастерство Мудрика»
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига смотреть онлайн видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Биатлон | 20 января 2023, 21:15 0
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»

Юная украинка хорошо выступила на этапе Кубке мира

ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
Футбол | 21 января 2023, 09:00 4
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу

На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»

ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Футбол | 21.01.2023, 13:49
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Футбол | 20.01.2023, 19:45
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Футбол | 21.01.2023, 12:16
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
20.01.2023, 18:49 1
Футбол
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.01.2023, 09:45
Биатлон
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
19.01.2023, 16:13 2
Теннис
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
20.01.2023, 00:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности