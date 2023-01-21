В воскресенье, 22 января «Арсенал» в матче 21-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.